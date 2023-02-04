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استقبله الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية يصل الكويت في زيارة رسمية

2023-02-04 الساعة 8:12
وزير الخارجية يصل الكويت في زيارة رسمية
المواطن - واس

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت.
كما كان في استقبال سمو وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وعدداً من منسوبي السفارة.

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