وزير الخارجية يلتقي رؤساء مراكز الفكر والأبحاث في بروكسل

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الرسمية لبروكسل، عددًا من رؤساء وأعضاء مراكز الفكر والأبحاث.
ودار الحديث خلال اللقاء، حول أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، واستعراض المحطات التي استطاعت من خلالها تلك العلاقات في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، إضافة لاستعراض التحديات المشتركة، ومواقف المملكة منها، ومناقشة جهود المملكة في الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة (الروسية – الأوكرانية).
واستعرض اللقاء، أبرز مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة التغير المناخي إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى التطرق لملف طلب استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، والهادف إلى تحقيق مستقبلاً واعداً للشعوب والأجيال القادمة.
حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا خالد الجندان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.