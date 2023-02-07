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أكد أنهما أظهرا أروع الصور للمجتمع السعودي الكريم

وزير السياحة يكرم طفلين لاستقبالهما السياح بكرم وحفاوة

2023-02-07 الساعة 12:06
وزير السياحة يكرم طفلين لاستقبالهما السياح بكرم وحفاوة
المواطن - فريق التحرير

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أعرب أحمد الخطيب، وزير السياحة، عن سعادته بتكريم حسن عواد ويزن عبدالرحمن سكان قرية رحيب في منطقة المدينة المنورة، لاستقبالهما للسياح والزوار بكل كرم وحفاوة.

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وأشار الخطيب، خلال تغريدة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أنهما أظهرا أروع الصور للمجتمع السعودي الكريم.

وأضاف: سرني ما بدر منهم تجاه سياح وزوار السعودية.

من جانب آخر، نشر الخطيب لقطات مصورة للحظات التكريم، وسط تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لكرمهما وموقفهما النبيل.

 

 

 

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