وزير السياحة يكرم طفلين لاستقبالهما السياح بكرم وحفاوة

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أعرب أحمد الخطيب، وزير السياحة، عن سعادته بتكريم حسن عواد ويزن عبدالرحمن سكان قرية رحيب في منطقة المدينة المنورة، لاستقبالهما للسياح والزوار بكل كرم وحفاوة.
وأشار الخطيب، خلال تغريدة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أنهما أظهرا أروع الصور للمجتمع السعودي الكريم.
وأضاف: سرني ما بدر منهم تجاه سياح وزوار السعودية.
من جانب آخر، نشر الخطيب لقطات مصورة للحظات التكريم، وسط تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لكرمهما وموقفهما النبيل.