Icon

النصر يستعيد صدارة دوري روشن بفوز صعب أمام التعاون Icon لقطات لأسرة تركية تنجو من الزلزال بفضل الببغاء Icon انفجار أسطوانة غاز يُصيب 4 أشخاص بحفر الباطن Icon لحظة إطلاق عناصر طالبان النار على مركز شرطة كراتشي في باكستان Icon اختراق موقع الـFBI وسط تحذيرات أمريكية من هجمات القراصنة Icon وزير التجارة: إعلان نظام حماية المستهلك خلال 8 أشهر Icon السديس يوجه منسوبي الرئاسة عبر اللاسلكي لخدمة ضيوف الرحمن Icon كريستيانو رونالدو يُحيي والدته في المدرجات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة Icon فيديو مؤلم .. اختطاف طفلتين وقتلهما في توك توك بالعراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
هدف الشركة الوصول إلى إنتاج مليون برميل

وزير الطاقة: أرامكو لا تحتاج لتسويق وسنحقق الهدف بحلول 2027

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
وزير الطاقة: أرامكو لا تحتاج لتسويق وسنحقق الهدف بحلول 2027
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو لا تحتاج إلى أي تسويق؛ فهي شركة تسوق لذاتها من حيث الكفاءة والقدرة والربط بالعالم، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة بشركة حكومية واحدة ومن خلال مشغل واحد على تحقيق أهدافها.

وأوضح وزير الطاقة خلال حواره مع “قناة الإخبارية” اليوم أن شركة أرامكو تسوق لذاتها نظرًا لامتلاكها الكفاءة والقدرة وإمكانية الربط مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى قدرتها على التعاقد من خلال برامجها للتوطين، وتعاونها مع أفضل مزودي الخدمة وأفضل البائعين والمصنعين.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه برغم ما تم ذكره سابقًا، استغرقت العملية ما قبل الهندسة ومرحلة الهندسة نحو عامين، مؤكدًا أن المملكة ستصل إلى هدف المليون برميل بحلول عام 2027.

ولقت وزير الطاقة إلى أنه برغم الإمكانات التي تمتلكها شركة أرامكو من سيولة مالية وقدرة على صناعة قرارات، لديها مجلس إدارة واحد وإدارة واحدة دون أي شراكات، الأمر الذي يعطي للمالك قدرة على بناء على علاقات متينة ويمنحه الامتياز، منوهًا أن الأمر قد يستغرق سبع سنوات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب