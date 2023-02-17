وزير الطاقة: أرامكو لا تحتاج لتسويق وسنحقق الهدف بحلول 2027

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو لا تحتاج إلى أي تسويق؛ فهي شركة تسوق لذاتها من حيث الكفاءة والقدرة والربط بالعالم، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة بشركة حكومية واحدة ومن خلال مشغل واحد على تحقيق أهدافها.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: لا نحتاج تسويقا لشركة "أرامكو" فهي تسوق ذاتها#الإخبارية pic.twitter.com/VH27nYdgHbقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2023
وأوضح وزير الطاقة خلال حواره مع “قناة الإخبارية” اليوم أن شركة أرامكو تسوق لذاتها نظرًا لامتلاكها الكفاءة والقدرة وإمكانية الربط مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى قدرتها على التعاقد من خلال برامجها للتوطين، وتعاونها مع أفضل مزودي الخدمة وأفضل البائعين والمصنعين.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه برغم ما تم ذكره سابقًا، استغرقت العملية ما قبل الهندسة ومرحلة الهندسة نحو عامين، مؤكدًا أن المملكة ستصل إلى هدف المليون برميل بحلول عام 2027.
ولقت وزير الطاقة إلى أنه برغم الإمكانات التي تمتلكها شركة أرامكو من سيولة مالية وقدرة على صناعة قرارات، لديها مجلس إدارة واحد وإدارة واحدة دون أي شراكات، الأمر الذي يعطي للمالك قدرة على بناء على علاقات متينة ويمنحه الامتياز، منوهًا أن الأمر قد يستغرق سبع سنوات.