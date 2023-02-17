وزير الطاقة: أرامكو لا تحتاج لتسويق وسنحقق الهدف بحلول 2027

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو لا تحتاج إلى أي تسويق؛ فهي شركة تسوق لذاتها من حيث الكفاءة والقدرة والربط بالعالم، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة بشركة حكومية واحدة ومن خلال مشغل واحد على تحقيق أهدافها.

وأوضح وزير الطاقة خلال حواره مع “قناة الإخبارية” اليوم أن شركة أرامكو تسوق لذاتها نظرًا لامتلاكها الكفاءة والقدرة وإمكانية الربط مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى قدرتها على التعاقد من خلال برامجها للتوطين، وتعاونها مع أفضل مزودي الخدمة وأفضل البائعين والمصنعين.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه برغم ما تم ذكره سابقًا، استغرقت العملية ما قبل الهندسة ومرحلة الهندسة نحو عامين، مؤكدًا أن المملكة ستصل إلى هدف المليون برميل بحلول عام 2027.

ولقت وزير الطاقة إلى أنه برغم الإمكانات التي تمتلكها شركة أرامكو من سيولة مالية وقدرة على صناعة قرارات، لديها مجلس إدارة واحد وإدارة واحدة دون أي شراكات، الأمر الذي يعطي للمالك قدرة على بناء على علاقات متينة ويمنحه الامتياز، منوهًا أن الأمر قد يستغرق سبع سنوات.