وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق خاسر بالكونغو

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لتلقي حكم لقاء في مباراة بدوري كرة القدم النسائية في الكونغو الديمقراطية بين فريق موتيما بيمبي ومازيمبي، وصلة ضرب مبرح، بعد قرار لم يلقَ استحسانًا لدى لاعبات الفريق الخاسر.

وفي الفيديو، ظهرت لاعبات موتيما بيمبي يركضن خلف الحكم، الذي كان يفر منهن ممسكًا بطاقة حمراء في يده.

وفي النهاية، وقع الحكم بين أيادي اللاعبات والجهاز الفني للفريق، وتلقى “علقة ساخنة”.

وحدثت الواقعة عندما كان فريق موتيما بيمبي متأخرًا في المباراة بنتيجة 1/ 5، حيث رفض الحكم منح ركلة جزاء طالب بها فريق موتيما بيمبي، مما أثار غضب اللاعبات والجهاز الفني.