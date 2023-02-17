بنك التنمية الاجتماعية يتيح التقديم على منتج تمويل الأسرة وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق خاسر بالكونغو انطلاق مهرجان العسل الشتوي الأول بمشاركة 36 نحالًا لحظة اقتحام سيارة أحد المحلات التجارية في حائل سقوط يوفنتوس ضد نانت في فخ التعادل إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لتلقي حكم لقاء في مباراة بدوري كرة القدم النسائية في الكونغو الديمقراطية بين فريق موتيما بيمبي ومازيمبي، وصلة ضرب مبرح، بعد قرار لم يلقَ استحسانًا لدى لاعبات الفريق الخاسر.
وفي الفيديو، ظهرت لاعبات موتيما بيمبي يركضن خلف الحكم، الذي كان يفر منهن ممسكًا بطاقة حمراء في يده.
وفي النهاية، وقع الحكم بين أيادي اللاعبات والجهاز الفني للفريق، وتلقى “علقة ساخنة”.
وحدثت الواقعة عندما كان فريق موتيما بيمبي متأخرًا في المباراة بنتيجة 1/ 5، حيث رفض الحكم منح ركلة جزاء طالب بها فريق موتيما بيمبي، مما أثار غضب اللاعبات والجهاز الفني.