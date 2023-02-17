وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ13 إلى غازي عنتاب

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وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول الطائرة الإغاثية السعودية رقم 13 إلى مطار غازي عنتاب، مساء اليوم الجمعة، وتحمل على متنها 76 طنًّا من المساعدات والخيم الإيوائية سيتم إدخالها إلى الجانب التركي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
فيديو | موفد #الإخبارية إلى تركيا عبد الله الرويس: وصول الطائرة الإغاثية السعودية رقم 13 إلى مطار غازي عنتاب pic.twitter.com/9h1rDT6vqdقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2023
يذكر أن طائرة الإغاثة الثانية عشرة قد وصلت، أمس الخميس، إلى مطار غازي عنتاب التركي، وعلى متنها مساعدات نوعية تتمثل في عيادات افتراضية متنقلة مرتبطة مباشرة بمستشفى صحة الافتراضي في مدينة الرياض.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.