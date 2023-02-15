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على متنها 90 طنًا من المساعدات

وصول الطائرة السعودية العاشرة إلى تركيا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
وصول الطائرة السعودية العاشرة إلى تركيا
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة تحمل على متنها 90 طنا من السلال الغذائية، والمود الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية خاصة بالبرد للكبار والصغار، ومواد ايوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية، والبسط.

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الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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