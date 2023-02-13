وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى أنطاكيا

وصل فريق البحث والإنقاذ السعودي، اليوم الاثنين، إلى أنطاكيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

ونشرت “قناة الإخبارية” صورًا توثق وصول الفريق إلى أنطاكيا استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

معاناة أهالي أنطاكيا

يعاني الأتراكُ المتضررون من جراء الزلزال من أوضاع مأساوية جراء الزلزال المدمر، حيث يفترش العديد منهم المساحات العامة والمنتزهات بعد فقدان منازلهم، وتعد المدينة مثالًا للمأساة التركية والسورية.

يذكر إنه في وقت سابق، أعلنت سفارة المملكة في تركيا، أنه تم العثور على جثمان المواطنة المفقودة في مدينة أنطاكيا تحت أنقاض المبنى الذي كانت تقيم فيه أثناء وقوع الزلزال الذي ضرب المدينة.