وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التسويق والعلامات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.
– رئيس قسم مركز بيانات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات).
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 16 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)