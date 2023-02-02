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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco

2023-02-02 الساعة 6:35
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Serco

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير أنظمة إدارة الأصول.

– أخصائي العقود والمشتريات وسلسلة التوريد.

– مسؤول مراقبة المشروع.

– منسق المشروع/ الاستشارات.

– أخصائي نقل المعرفة.

– أخصائي ضمان الجودة.

– أخصائي المخاطر واستمرارية الأعمال.

– أخصائي إدارة الصيانة.

– مقدر التكلفة.

– مستشار الصحة والسلامة والأمن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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