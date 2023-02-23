وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس سيلفي لطائرة تجسس أمريكية مع المنطاد الصيني غارات جوية إسرائيلية تستهدف قطاع غزة انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم زلزال يضرب الصين بقوة 7.2 درجة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق لقطات لسيدة عراقية تبيع الذهب على عربة زراعية بالشوارع موعد مباراة مان يونايتد ضد برشلونة والقنوات الناقلة
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).