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وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مهندس سلامة.
  2. تمريض.
  3. مساعدة ممرضة.
  4. مساعد صحي.
  5. أخصائي مبيعات.
  6. أخصائية مبيعات.
  7. أخصائية توظيف.
  8. مشرفة سجلات طبية.
  9. سكرتارية طبية.
  10. محاسب مبيعات كاشير.
  11. مهندس معماري.
  12. أمين صندوق (كاشير).
  13. أخصائي مبيعات.
  14. مسئول تسويق اكتروني.
  15. محاسب رواتب.
  16. مساعد محاسب.
  17. سكرتير تنفيذي.
  18. محاسب.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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