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وظائف شاغرة بفروع النهدي في 3 مدن

2023-02-08 الساعة 7:50
وظائف شاغرة بفروع النهدي في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير تخطيط البضائع (جدة).

– مدير فئة منتجات العناية بالفم والرجل (جدة).

– مدير أول فئات المنتجات (جدة).

– منسق صيانة (جدة).

– أخصائي أول البحث عن الموقع (الرياض).

– أخصائي أول البحث عن الموقع (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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