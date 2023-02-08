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وظائف شاغرة بفروع مجموعة عبداللطيف جميل

2023-02-08 الساعة 5:24
وظائف شاغرة بفروع مجموعة عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في الدمام، والقصيم، وجدة.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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وظائف شاغرة في مطارات جدة

– مسؤول خدمة العملاء/ المزادات (الدمام).

– مسؤول ساحة (الدمام).

– مسؤول خدمة العملاء/ المزادات (القصيم).

– مشرف المزادات (الدمام).

– مدير مبيعات (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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