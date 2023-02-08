تخصيص خطبة الجمعة حول إغاثة المنكوبين من الشعبين السوري والتركي وظائف شاغرة بفروع مجموعة عبداللطيف جميل قصص مؤثرة لأطفال ولدوا من رحم الأنقاض في سوريا وتركيا الأهلي يُغير طريقة لعبه ضد ريال مدريد طفلة سورية بكلمات تكسر القلب: “أمي وإخوتي جوا بس ميتين” انتشال امرأة ستينية بعد 65 ساعة قضتها تحت الأنقاض في تركيا العفالق: فخورون بانتصار الهلال ونتطلع لإنجاز تاريخي الخطيب: سنلعب للفوز على ريال مدريد استمرار مسلسل الاحتجاجات في فرنسا احتجاجًا على خطط التقاعد لقطات متداولة للمدن التركية قبل وبعد كارثة الزلزال
أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في الدمام، والقصيم، وجدة.
وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول خدمة العملاء/ المزادات (الدمام).
– مسؤول ساحة (الدمام).
– مسؤول خدمة العملاء/ المزادات (القصيم).
– مشرف المزادات (الدمام).
– مدير مبيعات (جدة).
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)