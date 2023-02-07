وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض، وبفروعها في محافظة جدة.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير رئيسي/ تخطيط التدقيق وضمان الجودة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول التخطيط والمتابعة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– مدير إدارة فرع (جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال، أو العلاقات العامة).
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)