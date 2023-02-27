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وظائف شاغرة بمجموعة ديافيرم في 6 مدن

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة ديافيرم في 6 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في المدن التالية: (جدة، وحفر الباطن، وحائل، والعمران، والدوادمي، والنماص).

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي خدمة اجتماعية (جدة).

– أخصائي خدمة اجتماعية (حفر الباطن).

– أخصائي خدمة اجتماعية (حائل).

– أخصائي خدمة اجتماعية (العمران).

– صيدلي إكلينيكي (حائل).

– مدير عيادة (الدوادمي).

– صيدلي إكلينيكي (النماص).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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