Icon

أنطونيو يُحفز لاعبي الاتفاق ويبدأ الاستعداد للرائد Icon أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية Icon الزعاق: أغلب النجوم غير موجودة في الحقيقة Icon تحديث جديد لسناب شات لحل مشكلة اختفاء المشاهدات من الستوري Icon قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023 Icon جانتس يحمل نتنياهو المسؤولية عن إشعال الأوضاع بالقرى الفلسطينية Icon احتراق البخور شديد السمية يشبه مواد التبغ والسجائر Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله Icon أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين Icon وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى العيادات الشاملة التخصصية بفروع المستشفى في المدن التالية: (الرياض، ووادي الدواسر، والخرج، وتبوك، وحائل، والقصيم).

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (الرياض).

– طبيب نائب نساء وولادة (وادي الدواسر).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (وادي الدواسر).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (الخرج).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (تبوك).

– طبيب نائب نساء وولادة (حائل).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (حائل).

– طبيب نائب جلدية (القصيم).

– طبيب نائب عيون (القصيم).

– طبيب نائب نساء وولادة (القصيم).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (القصيم).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم