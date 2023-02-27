وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى العيادات الشاملة التخصصية بفروع المستشفى في المدن التالية: (الرياض، ووادي الدواسر، والخرج، وتبوك، وحائل، والقصيم).

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (الرياض).

– طبيب نائب نساء وولادة (وادي الدواسر).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (وادي الدواسر).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (الخرج).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (تبوك).

– طبيب نائب نساء وولادة (حائل).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (حائل).

– طبيب نائب جلدية (القصيم).

– طبيب نائب عيون (القصيم).

– طبيب نائب نساء وولادة (القصيم).

– طبيب نائب أسرة ومجتمع (القصيم).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)