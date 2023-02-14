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وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل نظم معلومات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– رئيس قسم الاستشارات القانونية والعقود: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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