وظائف شاغرة في شركة علم

أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول/ مطور جافا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل أول الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل الأعمال، هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار مطور الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)