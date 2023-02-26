وظائف شاغرة في شركة علم سر هروب العاملات المنزليات قبل شهر رمضان بولونيا يتجاوز إنتر ويُقرب نابولي من لقب الدوري الإيطالي ثلث سكان السودان يعانون من أزمة جوع الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية محتملة حتى الأربعاء مالك إسطبلات لـ”المواطن”: كأس السعودية شهد منافسة شرسة بين المملكة واليابان مراهق يُصاب بـ ألزهايمر ويحير الأطباء وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد الاتفاق يفسخ عقد كارتيرون بالتراضي استخراج مسمار من حنجرة طفل خلال ساعتين في تبوك
أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار أول/ مطور جافا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل أول الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل الأعمال، هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مستشار مطور الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات).
وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)