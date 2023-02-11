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وظائف شاغرة في فروع رعاية الطبية

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
وظائف شاغرة في فروع رعاية الطبية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– صيدلي (الرياض).

– أخصائي العلاج الوظيفي (الرياض).

– مشرف مناوب (مكة المكرمة).

– مدير مناوب (مكة المكرمة).

– أخصائي عناية مركزة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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