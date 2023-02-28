وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس ضمان الجودة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– رئيس تحسين العمليات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.
– مدير عمليات الشحن (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)