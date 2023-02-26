وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق المبيعات (الدمام).
– منسق الإنتاج (الدمام).
– مشرف المخيم (الدمام).
– منسق سلسلة التوريد (الخبر).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)