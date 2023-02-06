وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر إدارة المدينة الرئيسي وفروعها في كل من الرياض، وبقيق.
وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول الشؤون الحكومية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– مدقق داخلي أول (بقيق): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى نهاية فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)