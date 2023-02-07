وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة حماية البيئة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (العلوم البيئية، أو الهندسة البيئية، أو الهندسة الكيميائية).

– مدير إدارة مراقبة المخزون: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (محاسبة، إدارة أعمال، إدارة عامة).

– مدير إدارة التشغيل والصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة التشغيل والصيانة، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية).

– مدير إدارة الأمن والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة صناعية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، السلامة المهنية، إدارة السلامة).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)