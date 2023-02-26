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وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق المرافق والصيانة.

– أخصائي التوظيف.

– أخصائي استمرارية الأعمال.

– مساعد المشاريع والصيانة.

– مهندس مدني أول.

– ممثل خدمات المرضى.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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