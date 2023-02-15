وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد صيدلي.
– أخصائي أول خدمات المرضى.
– أخصائي موارد بشرية.
– أخصائي ممارس مكافحة العدوى.
– استشاري الطب الباطني.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)