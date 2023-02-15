Icon

السبب الحقيقي وراء غياب حمدالله عن مباراة الاتفاق Icon لقطات مثيرة للحيوانات البرية داخل محمية الإمام عبدالعزيز Icon عودة تويتر للعمل بعد تعطل لنصف ساعة بالشرق الأوسط Icon منتدى الابتكار الاجتماعي يفتتح فعالياته ويكرم الفائزين بجائزة سنديان Icon ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن Icon وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن Icon رئيس البنك الدولي يستقيل فجأة قبل انتهاء فترته Icon التشكيل المتوقع لـ مباراة برشلونة ضد مان يونايتد Icon طائرات الإغاثة السعودية الأولى عالميًّا وصولًا لشمال غرب سوريا Icon 8 عقود من الشراكة القيمة بين الرياض وواشنطن وفرص هائلة للتعاون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الحج: أكثر من مليوني حاج من خارج المملكة هذا العام

Img

وظائف للجنسين لدى شركة الأهلي إسناد

– مساعد صيدلي.

– أخصائي أول خدمات المرضى.

– أخصائي موارد بشرية.

– أخصائي ممارس مكافحة العدوى.

– استشاري الطب الباطني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...
السعودية اليوم

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...

السوق
الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم
الرياضة

الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم

الرياضة
تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 
تكنولوجيا

تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 

تكنولوجيا
المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...
السعودية اليوم

المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...

السعودية اليوم
الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...
الرياضة

الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ
الرياضة

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

الرياضة