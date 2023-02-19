وظائف شاغرة في معهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

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أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، بمرتبة (أستاذ مساعد، محاضر)، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية:
– العلوم السياسية.
– العلاقات الدولية.
– القانون.
– الإعلام.
– الاقتصاد.
– اللغة الفرنسية.
– اللغة الإسبانية.
وأبرزت إدارة المعهد، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم/ــة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه لوظائف (أستاذ مساعد).
– أن يكون حاصلًا على شهادة الماجستير لوظائف (محاضر)، وأن يكون تخصصه في الماجستير ذات تخصصه في البكالوريوس.
– ألا يقل تقديره عن (جيد جدًا).
وأوضح المعهد أن على الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط في شغل إحدى هذه الوظائف، التقدم بطلب وإرسال جميع أوراقه الثبوتية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) بصيغة (PDF)، علمًا بأن آخر يوم لتلقي الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023م، وستُحدد في وقت لاحق مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)