وظائف شاغرة في معهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، بمرتبة (أستاذ مساعد، محاضر)، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية:

وظائف (أستاذ مساعد):

– العلوم السياسية.

– العلاقات الدولية.

– القانون.

– الإعلام.

– الاقتصاد.

وظائف (محاضر):

– اللغة الفرنسية.

– اللغة الإسبانية.

شروط وظائف معهد الأمير سعود الفيصل

وأبرزت إدارة المعهد، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ــة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه لوظائف (أستاذ مساعد).

– أن يكون حاصلًا على شهادة الماجستير لوظائف (محاضر)، وأن يكون تخصصه في الماجستير ذات تخصصه في البكالوريوس.

– ألا يقل تقديره عن (جيد جدًا).

التقديم على الوظائف

وأوضح المعهد أن على الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط في شغل إحدى هذه الوظائف، التقدم بطلب وإرسال جميع أوراقه الثبوتية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) بصيغة (PDF)، علمًا بأن آخر يوم لتلقي الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023م، وستُحدد في وقت لاحق مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)