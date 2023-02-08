وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين

وأبرزت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المخاطر والحوكمة.

– مساعد إداري (عدد وظيفتين).

– مسؤول تميز مؤسسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)