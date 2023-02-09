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وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

2023-02-09 الساعة 6:26
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي الرقابة المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– خبير تجربة العلامة التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

– مدير قسم تصميم أمن التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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