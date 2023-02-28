وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس الصحي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي استراتيجية بالتميز المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الجودة، إدارة الأعمال، التخطيط الاستراتيجي).
– محلل نظم: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المجلس الصحي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)