وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الحلول الأصيلة المحدودة، ودرين للمقاولات، وشركة اس جس اس لخدمات الفحص العربية السعودية المحدودة، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة” في كل من ينبع، ورأس الخير، والجبيل.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– إداري أنظمة (للجنسين/ ينبع).
– مساعد إداري (للرجال/ رأس الخير).
– منسق مندوب علاقات عامة (للرجال/ الجبيل).
– حارس أمن (للرجال/ الجبيل).
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)