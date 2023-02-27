وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس تنفيذ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية).

– مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الإستراتيجية والتخطيط: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)