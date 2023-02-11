وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التصميم الهندسي، أو الهندسة الكهربائية).
– مستشار وظيفي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، تطوير البرمجيات).
– مهندس صناعي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.
– مهندس الاختبار والتكليف/ جهد منخفض: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)