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وظائف شاغرة لدى شركة ندى

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة ندى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخبر، والهفوف.

تفاصيل وظائف شركة ندى

وأبرزت شركة ندى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إداري (الخبر).

– مسؤول نظم المبيعات (الخبر).

– ممثل تنمية الأراضي (الهفوف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ندى، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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