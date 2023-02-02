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وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson

2023-02-02 الساعة 10:04
وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Ericsson

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تصميم شبكات.

– مهندس تصميم نقل شبكات.

– مهندس شبكات الترددات اللاسلكية.

– قائد فريق المكتب الأمامي.

– مدير تجاري/ وحدة العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا)

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