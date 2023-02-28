وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض، والدمام.
وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول المبيعات عبر الهاتف/ المبيعات (عدد وظيفتين/ جدة).
– مشرف خدمة العملاء والتسعير (عدد وظيفتين/ جدة).
– مدير تطوير الأعمال/ المبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض).
– مدير تطوير الأعمال/ المبيعات (عدد وظيفتين/ الدمام).
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)