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وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف قسم الأحياء الدقيقة: شهادة درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (التكنولوجيا الطبية، علوم المختبرات، علم الأحياء الدقيقة).

– منسق جودة التمريض: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.

– محلل أول الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، البرمجة، تقنية المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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