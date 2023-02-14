وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

جرائم الاحتيال الإلكترونية بورشة عمل لجامعة نايف موظفو تسلا يخططون لأول إضراب في تاريخ الشركة رد فعل شخص لحظة رؤيته سيارات الدفاع المدني السعودي بغازي عنتاب مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال والجهود السعودية لإغاثة سوريا وتركيا ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية عبر التليجرام إنقاذ حياة معتمرة بتقنية الإيكمو
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف قسم الأحياء الدقيقة: شهادة درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (التكنولوجيا الطبية، علوم المختبرات، علم الأحياء الدقيقة).
– منسق جودة التمريض: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.
– محلل أول الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، البرمجة، تقنية المعلومات).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)