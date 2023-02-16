وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التطوير التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف مناوب عمليات الأمتعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، اللغة الإنجليزية).
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)