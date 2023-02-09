وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

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أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتير/ إدارة التحقيق.
– مستشار/ مكتب ادارة البيانات.
– أخصائي/ إدارة دراسات لجنة الفصل.
– أخصائي/ إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية.
– أخصائي أول/ إدارة التزام مؤسسات السوق.
– أخصائي أول/ إدارة تطبيقات الأعمال.
– رئيس فريق/ إدارة هندسة العمليات وتحليل الأعمال.
– أخصائي رئيسي/ إدارة التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة.
– مستشار/ إدارة تطوير السياسات.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)