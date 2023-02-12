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وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المياه والكهرباء

وأبرزت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– اختصاصي هندسي (تخطيط/ توزيع/ الشؤون الفنية): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– اختصاصي هندسي (تخطيط/ توليد/ الشؤون الفنية): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– اختصاصي أول هندسي/ اقتصادي/ مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسية، أو الاقتصادية، أو المالية).

– اختصاصي هندسي (المعايير): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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