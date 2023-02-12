وظائف شاغرة للجنسين في هيئة الصحة العامة

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الصحة العامة

وأبرزت هيئة الصحة العامة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

أخصائي أول علوم صحة السكان.

– خبير صحي/ البيئات والمباني الصحية (طبيب نائب).

– كبير خبراء صحي/ علوم الصحة العامة البيئية وممارستها (طبيب استشاري).

– مدير إدارة الإستراتيجية.

– خبير أول صحي/ مكافحة العدوى (طبيب نائب أول).

– أخصائي أول جودة تدريب.

– خبير صحي/ الرعاية الصحية (طبيب نائب).

– كبير أخصائيي جودة التدريب.

– كبير خبراء صحي/ الصحة العالمية (طبيب استشاري).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الصحة العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)