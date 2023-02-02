Icon

أمريكا قررت تحويل الهند لمصنع العالم الأول على حساب الصين Icon ميزة من إنستجرام تتيح مشاركة النصوص فقط Icon ملاحقة السفن الإيرانية في ممر مائي حيوي Icon لقطات تحبس الأنفاس لإنقاذ عائلتين علقتا بمياه شعيب القرين Icon حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم Icon ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 3.6 مليار ريال في 2022 Icon محافظ حفر الباطن يدشن ورشة التعاونيات وتعزيز قدرات المرأة العاملة Icon أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية Icon الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى Icon ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للثانوية فأعلى بالرياض

وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

2023-02-02 الساعة 9:32
وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (حراسات أمنية) للثانوية فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– حارس أمن.

قد يهمّك أيضاً
Img

الاتحاد يضع قدمًا في نهائي السوبر بثنائية في النصر بالشوط الأول

Img

46 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 47 حالة

الشروط:

– أن يكون المرشح سعودياً.
– شهادة الثانوية العامة.
– المهارات والخبرة المطلوبة حارس أمن.

ملخص العمل:

– تم تخصيص منطقة للأمن لضمان حماية وحماية موظفي المستشفى والمرضى والزوار، وكذلك الممتلكات والمعدات. حارس الأمن، يتحكم ويراقب الدخول والخروج من مباني المستشفيات، ومراقبة أنظمة الإنذار المعتمدة بحالات الطوارئ وأنظمة إنذار الحريق حسب الحاجة.

من ضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية:

– يضمن من خلال عمله بشكل مباشر أو غير مباشر توفير جودة عالية من الأمن والحماية والتفهم لكل شخص يحتاج الخدمة.
– فحص المباني في المنطقة المخصصة للأمن وفحص الأبواب والنوافذ والأضواء والمعدات.
– الإبلاغ عن سلوك غير منظم أو مشبوه للمريض والزائر والموظفين وغيرهم.
– يراقب طفايات الحريق وأجهزة السلامة الأخرى واللافتات للتأكد من صحتها.
– الإبلاغ عن الأضواء المتروكة في المباني ، وتشغيل وإطفاء الأضواء الخارجية حسب التوجيهات.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة...
تكنولوجيا

غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة...

تكنولوجيا
إصلاح جبين مكسور لمريض بتقنية التخطيط الجراحي
السعودية اليوم

إصلاح جبين مكسور لمريض بتقنية التخطيط الجراحي

السعودية اليوم
توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على...
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على...

السعودية اليوم
مبالغ خيالية يربحها هاري بعد مبيعات كتابه
العالم

مبالغ خيالية يربحها هاري بعد مبيعات كتابه

العالم
اعتقال كندي هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية
العالم

اعتقال كندي هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية

العالم
واشنطن تفرج عن أشهر جواسيس الحرب الباردة...
العالم

واشنطن تفرج عن أشهر جواسيس الحرب الباردة...

العالم
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف في مختلف...
السعودية اليوم

الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف في مختلف...

السعودية اليوم