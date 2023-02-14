وظائف للجنسين لدى شركة الأهلي إسناد

أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– موظف مبيعات .

أماكن العمل:

1- المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).

2- المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).

3- المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).

4- المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).

5- المنطقة الشمالية (حائل).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

3- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

4- العمل ميداني ومكتبي.

5- توفر سيارة.

6- التفرغ التام.

7- تحمل ضغط العمل.

8- مهارات المبيعات والتسويق.

9- مهارات التواصل المتميز ومهارات التعامل مع الآخرين.

10- معرفة بخدمات العملاء ومهارات التفاوض.

11- معرفة تامة باستخدامات الكمبيوتر ومهارات مايكروسوفت أوفيس.

الوصف الوظيفي:

– بيع منتجات نقاط البيع واتفاقيات الرواتب والتأكد من تنشيط كلا المنتجين وتحقيق الأهداف المطلوبة. بالإضافة إلى مساعدة العملاء المحتملين في مطابقة احتياجاتهم وميزانيتهم ، والرد على جميع استفسارات العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا