وظائف هندسية شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في أحد مشاريعها في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف نيوم الاجتماعية

وأبرزت إدارة نيوم الاجتماعية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ميكانيكي محركات: شهادة البكالوريوس في تخصص الميكانيكا، أو أي تخصص ذي الصلة.

– كهربائي سيارات: شهادة البكالوريوس في تخصص الكهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة نيوم الاجتماعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2023م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)