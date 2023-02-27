كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ18 خطأ طبي يصيب فتاة مصرية بالشلل ويفقدها النطق وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر مشكلة بسناب شات تخفي المنشورات في الستوري ضبط 4 متسولين استعطفوا المصلين في الجوامع بعسير مجلس الوزراء الأوكراني يكتظ بأكياس الرمل للحماية من الرصاص وظائف هندسية شاغرة لدى نيوم الاجتماعية 911 ينبه: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد وظائف شاغرة في شركة قطار سار توقعات بمعدل هطول أمطار أعلى بمعظم المناطق خلال رمضان
أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في أحد مشاريعها في منطقة تبوك.
وأبرزت إدارة نيوم الاجتماعية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– ميكانيكي محركات: شهادة البكالوريوس في تخصص الميكانيكا، أو أي تخصص ذي الصلة.
– كهربائي سيارات: شهادة البكالوريوس في تخصص الكهرباء.
وأوضحت إدارة نيوم الاجتماعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2023م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)