وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس رئيسي معدات/ ميكانيكي (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مشغل/ رافعة شوكية (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول/ تحليات عمليات الصيانة (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصصات: (هندسة الأجهزة، أو هندسة الإلكترونيات).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)