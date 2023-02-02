ولادة نادرة لطفل يحمل توأمه في بطنه

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حادثة غريبة شهدتها إحدى مصحّات العاصمة التونسية، الأربعاء، بعد ولادة نادرة لطفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه.
فلأول مرة في البلاد، شهدت تونس تلك الحادثة وسط تأكيد مختصين بأنها حالة نادرة عالمياً حتى.
بدوره، أوضح الدكتور وسام مقني المختص في جراحة الأطفال، أنه تم تسجيل حالة نادرة جدًا لأول مرة في تونس تتمثل في ولادة طفل يحمل شقيقه التوأم في بطنه، وذلك في تصريحات لإذاعة “موزاييك” المحلية.
كما تابع أن الطفل ولد يوم 30 يناير الماضي، في مصحة خاصة في العاصمة.
وأشار الأطباء الذين تعاملوا مع حالة الوالدة إلى أنهم كانوا يعتقدون في الأشهر الأولى من الحمل بعد التصوير أن الجنين كان يحمل كيساً.
إلا أنه ومع تقدم الحمل أظهرت الصور وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين، ليتم التأكد من أنه كان يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه.
ومن المقرر أن يخضع المولود الجديد اليوم الخميس، لعملية جراحية لاستئصال الجنين المتوفى داخل بطنه.
فيما أوضح المختصون أن هذه العملية “لا تشكل أي خطورة” على حياته.