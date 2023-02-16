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البطولة تقام في السعودية بداية من ديسمبر المقبل

وليد الفراج: مباريات كأس العالم للأندية 2023 ستكون في ملعبي مرسول بارك والجوهرة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
وليد الفراج: مباريات كأس العالم للأندية 2023 ستكون في ملعبي مرسول بارك والجوهرة
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أن مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية ستكون على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة المشعة في جدة.

وقال الفراج في حلقة الأربعاء في برنامج “أكشن مع وليد”: “بطولة كأس العالم للأندية ستقام على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة في جدة، لأن بقية الملاعب مثل ملعب الملك فهد الدولي والملز وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ستكون مغلقة للصيانة من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2027”.

وأضاف الفراج: “بطل دوري أبطال آسيا إذا كان سعوديًّا بين الهلال والشباب والفيصلي، فلن يشارك بطل دوري روشن للموسم الحالي، ولكن إذا كان بطل دوري أبطال آسيا غير سعودي فسوف يشارك بطل دوري روشن بعد نهاية الموسم الحالي”.

 

 

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