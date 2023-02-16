وليد الفراج: مباريات كأس العالم للأندية 2023 ستكون في ملعبي مرسول بارك والجوهرة

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أن مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في ديسمبر المقبل في السعودية ستكون على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة المشعة في جدة.
#وليد_الفراج: #مونديال_الأندية_بالسعودية سيقام في الرياض وجدة على ملعب 🏟️ مرسول بارك مع تغييرات فيه و ملعب الجوهرة .. ممثل المملكة سيكون بطل آسيا إذا كان سعودي أو بطل #دوري_روشن #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 15, 2023
وقال الفراج في حلقة الأربعاء في برنامج “أكشن مع وليد”: “بطولة كأس العالم للأندية ستقام على ملعبي مرسول بارك في الرياض والجوهرة في جدة، لأن بقية الملاعب مثل ملعب الملك فهد الدولي والملز وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ستكون مغلقة للصيانة من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2027”.
وأضاف الفراج: “بطل دوري أبطال آسيا إذا كان سعوديًّا بين الهلال والشباب والفيصلي، فلن يشارك بطل دوري روشن للموسم الحالي، ولكن إذا كان بطل دوري أبطال آسيا غير سعودي فسوف يشارك بطل دوري روشن بعد نهاية الموسم الحالي”.