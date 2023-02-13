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خلال استقباله في قصر بيان

ولي عهد الكويت يبحث مع الفالح تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
ولي عهد الكويت يبحث مع الفالح تعزيز العلاقات الثنائية
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، اليوم، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بمناسبة زيارته للكويت.

العلاقات الثنائية

ونقل معاليه في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للقيادة الكويتية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها في مجال الاستثمار.
حضر الاستقبال معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومعالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية بالإنابة مازن سعد الناهض.

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