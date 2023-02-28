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إبلاغ آلاف المستخدمين عن مشكلات

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
المواطن - فريق التحرير

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قال موقع يوتيوب، التابع لشركة “ألفابيت”، اليوم الثلاثاء، إنه أصلح عطلاً فنيًا أثر على التطبيق الرئيسي لموقع مشاركة الفيديوهات وخدمة تلفزيون يوتيوب، بعد إبلاغ آلاف المستخدمين عن مشكلات تمنعهم من الوصول لهذه الخدمات .

أعطال فنية

وكانت منصة “داون ديتيكتور”، التي تتبع الأعطال الفنية في المواقع الإلكترونية، قد بدأت، أمس الاثنين، برصد الأعطال الفنية في يوتيوب.

وتحدثت عن وجود 12 ألف حادثة، قال فيها مستخدمون إنه واجهوا مشكلات مع يوتيوب، وبدأ الأمر بعد ظهر الاثنين. وتجمع هذه المنصة المعلومات من مصادر مختلفة، بمن فيها المستخدمون، وترسل تقارير بذلك إلى المنصات الرقمية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن العطل ربما أثر على مجموعة كبيرة من المستخدمين.

إصلاح الخلل

وكتب يوتيوب عبر صفحة الحالة الخاصة به: “أخبار جيدة. لقد تم إصلاح الخلل الآن”.

وأضاف أنه بوسع المستخدمين الآن الوصول إلى كافة الخدمات، بما في ذلك التطبيق الرئيسي وتلفزيون يوتيوب.

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