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تُنظم السعودية البطولة لأول مرة

10 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027

2023-02-01 الساعة 5:58
10 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا 2027.

ملاعب كأس آسيا 2027

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الجمعية العمومية الـ33 التي أُقيمت في البحرين اليوم عن تزكية السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

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وزير الرياضة وياسر المسحل ووثيقة كأس آسيا 2027
الفيصل والمسحل أثناء تسلم استضافة البطولة

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن البطولة ستُقام في 10 ملاعب، وهي؛ استاد الملك فهد الدولي، استاد الأمير فيصل بن فهد، ملعب القدية، استاد الرياض واستاد الدمام.

استاد الدمام 1
تصميم استاد الدمام – المصدر @SaudiProject

كما يتواجد ضمن ملاعب كأس آسيا 2027 كل من؛ ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك”، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ملعب الأمير عبدالله الفيصل، استاد الأمير محمد بن فهد وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

استاد الأمير سعود بن جلوي 1
تصميم استاد الأمير سعود بن جلوي – المصدر @SaudiProject

تطوير الملاعب

وكان حساب مشاريع السعودية الرسمي على “تويتر”، قد كشف اليوم عن التصميمات الجديدة المنتظرة للملاعب التي سيُقام عليها مباريات بطولة كأس آسيا 2027، وفي مقدمتها، استاد الملك فهد الدولي الذي سيخضع لعملية تطوير شاملة.

وتشهد الملاعب إزالة المضمار من أجل مواكبة الطراز الحديث من ملاعب كرة القدم العالمية، بالإضافة إلى زيادة عدد المدرجات، لاستيعاب مزيد من الجماهير.

ملاعب السعودية لكأس آسيا 2027 1
تصميم استاد الملك فهد الدولي – المصدر @SaudiProject

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