10 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا 2027.

ملاعب كأس آسيا 2027

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الجمعية العمومية الـ33 التي أُقيمت في البحرين اليوم عن تزكية السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن البطولة ستُقام في 10 ملاعب، وهي؛ استاد الملك فهد الدولي، استاد الأمير فيصل بن فهد، ملعب القدية، استاد الرياض واستاد الدمام.

كما يتواجد ضمن ملاعب كأس آسيا 2027 كل من؛ ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك”، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ملعب الأمير عبدالله الفيصل، استاد الأمير محمد بن فهد وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

تطوير الملاعب

وكان حساب مشاريع السعودية الرسمي على “تويتر”، قد كشف اليوم عن التصميمات الجديدة المنتظرة للملاعب التي سيُقام عليها مباريات بطولة كأس آسيا 2027، وفي مقدمتها، استاد الملك فهد الدولي الذي سيخضع لعملية تطوير شاملة.

وتشهد الملاعب إزالة المضمار من أجل مواكبة الطراز الحديث من ملاعب كرة القدم العالمية، بالإضافة إلى زيادة عدد المدرجات، لاستيعاب مزيد من الجماهير.