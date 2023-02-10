10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية وتعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني (الرياض).
– مدير الشبكات (الرياض).
– فني صيانة أنظمة الخروج (الرياض).
– مستشار تدريب الطاقم الجوي (الرياض).
– مهندس أمن أول (الرياض).
– فني صيانة محركات (الرياض).
– مهندس أول البنية التحتية (الرياض).
– فني صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران (الرياض).
– مهندس أول الدعم الفني (الرياض).
– معلم لغة إنجليزية (الظهران).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)